Genoa-Parma, streaming e tv: dove vedere la 9a giornata di Serie A (Di lunedì 30 novembre 2020) Genoa-Parma – Come seguire la partita in streaming e tv Genoa-Parma – L’incontro tra le due formazioni è in programma lunedì 30 novembre con fischio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 30 novembre 2020)– Come seguire la partita ine tv– L’incontro tra le due formazioni è in programma lunedì 30 novembre con fischio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportli26181512 : Diretta Genoa-Parma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: Reduci da 2 pareggi e 5 sco… - pianetagenoa : Live video Genoa-Parma: commenti e analisi in 'La voce del Patrone rossoblù' e nel 'Salotto del Grifone' con Cristi… - mike71282 : RT @Boboj29: Dicembre Bianconero 02/12 Juve-Dinamo 06/12 Juve-Torino 08/12 Barca-Juve 13/12 Genoa-Juve 16/12 Juve-Atalanta 20/12 Parma-Juv… - lccatt : RT @raffaelecaru: Nove giornate di campionato. Sette rigori a favore per il Milan di cui 4 abbastanza dubbi. L'Inter uno solo e ne stavano… - MatteoR2798 : RT @raffaelecaru: Nove giornate di campionato. Sette rigori a favore per il Milan di cui 4 abbastanza dubbi. L'Inter uno solo e ne stavano… -