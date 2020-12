Finti poliziotti sequestrano e rapinano due prostitute : arrestati (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel giugno scorso si erano introdotti nell’abitazione di due prostitute, spacciandosi per poliziotti, i due uomini tratti in arresto lo scorso sabato, dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura. I malviventi, dopo essere entrati in casa,... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel giugno scorso si erano introdotti nell’abitazione di due, spacciandosi per, i due uomini tratti in arresto lo scorso sabato, dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura. I malviventi, dopo essere entrati in casa,... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

