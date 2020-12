Dl sicurezza: da Camera ok a fiducia con 298 sì (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Con 298 voti a favore e 224 contrari e nessun astenuto, la Camera ha concesso al governo la fiducia posta sul decreto legge sicurezza che interviene in materia di immigrazione, daspo urbano per i violenti, contrasto all'utilizzo distorto del web e disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Il testo sostituisce le norme introdotte con i cosiddetti decreti Salvini. La seduta proseguirà ora fino alle 19 con l'illusrazione degli ordini del giorno mentre il voto finale sul provvedimento dovrebbe arrivare domani. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Con 298 voti a favore e 224 contrari e nessun astenuto, laha concesso al governo laposta sul decreto leggeche interviene in materia di immigrazione, daspo urbano per i violenti, contrasto all'utilizzo distorto del web e disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Il testo sostituisce le norme introdotte con i cosiddetti decreti Salvini. La seduta proseguirà ora fino alle 19 con l'illusrazione degli ordini del giorno mentre il voto finale sul provvedimento dovrebbe arrivare domani.

