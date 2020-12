Cyberpunk 2077 avrà una modalità multiplayer degna di un titolo standalone (Di lunedì 30 novembre 2020) L'uscita di Cyberpunk 2077 è quantomai imminente ma CD Projekt Red deve ancora svelare molte cose riguardo al suo titolo di punta. Uno degli aspetti che sta suscitando molta curiosità è il comparto multiplayer dell'atteso action RPG. Adam Kicinski di CDPR, ai microfoni di Seeking Alpha, ha affermato qualcosa di molto importante: dovremo pensare al multiplayer del gioco come a un grande prodotto standalone, non come a una semplice modalità multigiocatore online. "Per prima cosa, non chiamiamola 'modalità': si tratta di una produzione separata e dedicata, una grande produzione. Pensata come un prodotto standalone." Possiamo quindi aspettarci una modalità multigiocatore online inserita nello stesso contesto del gioco ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 30 novembre 2020) L'uscita diè quantomai imminente ma CD Projekt Red deve ancora svelare molte cose riguardo al suodi punta. Uno degli aspetti che sta suscitando molta curiosità è il compartodell'atteso action RPG. Adam Kicinski di CDPR, ai microfoni di Seeking Alpha, ha affermato qualcosa di molto importante: dovremo pensare aldel gioco come a un grande prodotto, non come a una semplicemultigiocatore online. "Per prima cosa, non chiamiamola '': si tratta di una produzione separata e dedicata, una grande produzione. Pensata come un prodotto." Possiamo quindi aspettarci unamultigiocatore online inserita nello stesso contesto del gioco ...

GameIndustry_IT : Cyberpunk 2077 - Avrà il Multiplayer e dei DLC - gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: Cyberpunk 2077: il multiplayer è come un intero gioco a parte - Multiplayerit : Cyberpunk 2077: il multiplayer è come un intero gioco a parte - Eurogamer_it : Cyberpunk 2077 avrà una modalità multiplayer simile a GTA Online? #Cyberpunk2077 - Digital_Day : Per giocare al gioco più atteso dell'anno in 4K non serviranno né console né PC, ma una connessione veloce -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077 HTTP/1.1 Server Too Busy