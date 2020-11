Covid, quarantena per chi arriva dall'estero (Di lunedì 30 novembre 2020) L'enigma dei rientri dall'estero . Il governo è al lavoro per evitare un Ferragosto bis , quando il ritorno degli italiani dalle vacanze provocò un'impennata di contagi dopo un'estate rilassata. E l'... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) L'enigma dei rientri. Il governo è al lavoro per evitare un Ferragosto bis , quando il ritorno degli italianie vacanze provocò un'impennata di contagi dopo un'estate rilassata. E l'...

Agenzia_Ansa : Divisi dal #Covid, il saluto tra il papà e i suoi bimbi dal balcone. Lo scatto della mamma esemplare di tanti casi.… - zazoomblog : Covid quarantena per chi arriva dallestero - #Covid #quarantena #arriva #dallestero - angiuoniluigi : RT @leggoit: Covid, quarantena per chi arriva dall'estero - grzlrs : Il fatto di stare vivendo la quarantena con assoluta serenità la dice lunga su quanto noiosa fosse la mia vita prima del covid - leggoit : Covid, quarantena per chi arriva dall'estero -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quarantena Covid, quarantena e convivenza: tutte le regole in un opuscolo e anche online Il Messaggero Regno Unito: Covid, tasso contagi scende di un terzo in Inghilterra causa quarantena

Londra, 30 nov 08:53 - (Agenzia Nova) - Secondo un nuovo studio dell'Imperial College London, il numero dei contagi in Inghilterra sarebbe sceso di un terzo durante la quarantena nazionale ... ma il ...

Iss contro DPCM di Natale: “Rischio ancora alto, non allentare le misure”

Durante la conferenza stampa organizzata per illustrare i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss, Brusaferro lancia l’allarme sui contagi da Covid-19 ... Bisogna rispettare l’isolamento e ...

Londra, 30 nov 08:53 - (Agenzia Nova) - Secondo un nuovo studio dell'Imperial College London, il numero dei contagi in Inghilterra sarebbe sceso di un terzo durante la quarantena nazionale ... ma il ...Durante la conferenza stampa organizzata per illustrare i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss, Brusaferro lancia l’allarme sui contagi da Covid-19 ... Bisogna rispettare l’isolamento e ...