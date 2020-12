Covid, due decessi in provincia (Di lunedì 30 novembre 2020) LIVORNO - Ancora due decessi correlati al coronavirus in provincia di Livorno. Sono stati comunicati dalla Regione Toscana. Il numero totale di decessi, da inizio emergenza, sul territorio livornese, ... Leggi su gazzettadilivorno (Di lunedì 30 novembre 2020) LIVORNO - Ancora duecorrelati al coronavirus indi Livorno. Sono stati comunicati dalla Regione Toscana. Il numero totale di, da inizio emergenza, sul territorio livornese, ...

