Continuità marittima: Commissione europea condivide percorso proposto dal MIT (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Dopo una lunga interlocuzione con l'UE, la Commissione europea condivide il percorso proposto dal MIT per garantire la Continuità territoriale marittima. Le esigenze di servizio pubblico relative a tre collegamenti oggetto della convenzione con CIN S.p.A. saranno garantite dal libero mercato. A seguito dell'attività istruttoria svolta dal MIT è emerso infatti che sulle linee Napoli-Palermo (merci e passeggeri), Ravenna-Catania e Livorno-Cagliari (solo merci) la libera iniziativa economica è idonea a garantire le esigenze di servizio pubblico e non sussiste più la necessità di mantenere in vita misure di intervento pubblico. I risultati preliminari del market test hanno invece dimostrato la necessità di continuare ad intervenire per garantire lo ...

