Conte “Battere il Borussia per restare in vita in Champions”

MILANO (ITALPRESS) – "Domani ci aspetta una partita contro una buonissima squadra, che sta facendo molto bene in Champions. Dovremo cercare di dare il massimo e uscire dal campo senza rimpianti". Antonio Conte carica i suoi in visto della trasferta di Moenchengladbach dove l'Inter è obbligata a vincere per restare aggrappatta alla Champions. "Eravamo arbitri del nostro destino a inizio percorso, ora se non lo siamo più significa che siamo mancati in alcune situazioni – prosegue Conte – Ma l'unico modo per cercare di restare in vita è vincere domani, non sarà facile, il Borussia ha dimostrato la sua forza ma può essere per noi un'occasione per dare seguito a un percorso iniziato in Europa dove spesso e volentieri ti trovi a giocare partite da dentro-fuori, partite importanti".

