Champions: Inter, col Gladbach può solo vincere (Di lunedì 30 novembre 2020) vincere e basta. E subito. L'Inter non ha alternative, non può fare calcoli. Con appena 2 punti conquistati in 4 partite, può solamente battere Borussia MönchenGladbach e Shakhtar tra domani e ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 novembre 2020)e basta. E subito. L'non ha alternative, non può fare calcoli. Con appena 2 punti conquistati in 4 partite, può solamente battere Borussia Mönchene Shakhtar tra domani e ...

Inter : ? | CHAMPIONS È tempo di scrivere la nostra storia. Insieme. Come sempre ??? #InterReal #InterUCLegacy #UCL - 23_Frog : Vittoria fondamentale per il nostro percorso! Ora testa alla champions! ???? #ForzaInter #Inter #InterTorino… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - tuttoatalanta : Il Milan fa sul serio, salvezza della serie A. Inter, sarebbe un suicidio uscire dalla Champions. Maestro, serve la… - iimpa : @Gazzetta_it pronti alla svolta nerazzurra in Champions? Conte non può finire senza gloria. Nunca de rodillas...… -