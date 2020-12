Bitcoin mostra segni di esaurimento nonostante il sentiment positivo tra gli investitori (Di lunedì 30 novembre 2020) I partecipanti al mercato sono diventati in modo schiacciante rialzisti su Bitcoin dopo l’impressionante rally rialzista di cui ha goduto negli ultimi mesi. Mentre la criptovaluta di punta si trova a poche centinaia di dollari dal suo recente massimo storico, molteplici fattori fondamentali e tecnici avvertono di una potenziale correzione all’orizzonte. Gli investitori in Bitcoin diventano “estremamente avidi” Bitcoin ha rubato i riflettori delle criptovalute a causa della sua azione sui prezzi al rialzo. La pioniera della criptovaluta ha visto il suo prezzo aumentare di oltre l’80% dall’inizio di ottobre, raggiungendo di recente un nuovo massimo annuale di 19.440 dollari. Le chiacchiere su BTC sono alle stelle. I dati di Santiment rivelano che il numero di menzioni relative a BTC su diversi social media è ... Leggi su invezz (Di lunedì 30 novembre 2020) I partecipanti al mercato sono diventati in modo schiacciante rialzisti sudopo l’impressionante rally rialzista di cui ha goduto negli ultimi mesi. Mentre la criptovaluta di punta si trova a poche centinaia di dollari dal suo recente massimo storico, molteplici fattori fondamentali e tecnici avvertono di una potenziale correzione all’orizzonte. Gliindiventano “estremamente avidi”ha rubato i riflettori delle criptovalute a causa della sua azione sui prezzi al rialzo. La pioniera della criptovaluta ha visto il suo prezzo aumentare di oltre l’80% dall’inizio di ottobre, raggiungendo di recente un nuovo massimo annuale di 19.440 dollari. Le chiacchiere su BTC sono alle stelle. I dati di Santiment rivelano che il numero di menzioni relative a BTC su diversi social media è ...

