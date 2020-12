Ballando, Samuel Peron svela: “Sono stato vittima dei bulli” (Di lunedì 30 novembre 2020) In un’intevista al QN lo storico ballerino Samuel Peron ha raccontato di essere stato vittima di bullismo. Il motivo? Il suo amore per il ballo “Anch’io sono stato vittima dei bulli. Ero un bambino molto timido. Preso di mira dai compagni di scuola perché amavo la danza: mi chiamavano ricchione, fro**o. A quell’età la cattiveria è una ferita che ti resta dentro”. E’ la confessione di Samuel Peron Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 30 novembre 2020) In un’intevista al QN lo storico ballerinoha raccontato di esseredi bullismo. Il motivo? Il suo amore per il ballo “Anch’io sonodei bulli. Ero un bambino molto timido. Preso di mira dai compagni di scuola perché amavo la danza: mi chiamavano ricchione, fro**o. A quell’età la cattiveria è una ferita che ti resta dentro”. E’ la confessione diArticolo completo: dal blog SoloDonna

