Selvaggia Lucarelli bacchetta Massimo Giletti | “Superficiale | a confronto Barbara D’Urso sembrava la CNN”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 29 novembre 2020)controDa qualche settimana in alcune trasmissioni televisive, una su tutte Mattino 5, si parla di un fatto di cronaca, ovvero il caso Alberto Genovese. Domenica scorsa anchea Non è l’Arena si è occupato dell’argomento invitando in studio numerosi ospiti. Tuttavia la giornalistasembra non aver gradito il modo in cui il collega ha trattato questa vicenda. Per questo motivo sulla sua rubrica Il Fatto Quotidiano, la nota blogger ha dato il suo punto di vista e, stando alle sue parole non è per nulla positivo. “Dico solo che nello stesso orario si occupava del caso anchee alpareva la Cnn…”, ha scritto la ...