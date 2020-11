Salvini: "La patrimoniale ora è un crimine" (Di domenica 29 novembre 2020) (Adnkronos) - "Mi preoccupa l'emendamento Pd-Leu che riaffaccia la tassa patrimoniale, in un momento di crisi economia l'ultima cosa che penso serva siano nuove tasse. E' stata smentita? A me risulta che l'emendamento c'è già depositato Fratoianni-Orfini, se poi lo ritirano è un bene. Pensare a nuove tasse, in un momento come questo è un crimine e da arresto immediato". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, al "Caffè della domenica", condotto da Maria Latella su Radio 24. "Il rimpasto interessa solo ai partiti della maggioranza, alla Lega interessa meno di niente. Si parla di rimpasto perché il governo è diviso", ha aggiunto. "I partiti della maggioranza sono consci di avere un governo che non è all'altezza. Oggi sul 'Sole 24 ore' il presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, attacca il governo diviso su tutto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) (Adnkronos) - "Mi preoccupa l'emendamento Pd-Leu che riaffaccia la tassa, in un momento di crisi economia l'ultima cosa che penso serva siano nuove tasse. E' stata smentita? A me risulta che l'emendamento c'è già depositato Fratoianni-Orfini, se poi lo ritirano è un bene. Pensare a nuove tasse, in un momento come questo è une da arresto immediato". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, al "Caffè della domenica", condotto da Maria Latella su Radio 24. "Il rimpasto interessa solo ai partiti della maggioranza, alla Lega interessa meno di niente. Si parla di rimpasto perché il governo è diviso", ha aggiunto. "I partiti della maggioranza sono consci di avere un governo che non è all'altezza. Oggi sul 'Sole 24 ore' il presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, attacca il governo diviso su tutto, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Quello che mi preoccupa di più è emendamento di PD e LEU per la patrimoniale. Avere una casa di proprietà… - PietroCuratola : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Quello che mi preoccupa di più è emendamento di PD e LEU per la patrimoniale. Avere una casa di proprietà e… - intelsgabuz : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Quello che mi preoccupa di più è emendamento di PD e LEU per la patrimoniale. Avere una casa di proprietà e… - DanieleBardamu : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Quello che mi preoccupa di più è emendamento di PD e LEU per la patrimoniale. Avere una casa di proprietà e… - codeghino10 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Quello che mi preoccupa di più è emendamento di PD e LEU per la patrimoniale. Avere una casa di proprietà e… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini patrimoniale Salvini: "La patrimoniale ora è un crimine" Adnkronos Salvini si incatena al DL Sicurezza. Ostruzionismo leghista e appello al Colle

L’annullamento delle tasse”. A chi propone la patrimoniale (Orfini e Fratoianni, ndr), Salvini dice che “il solo fatto di pensare, con questa crisi, con un Natale magro come questo, di tassare chi ha ...

Lega, Anello: “Guardiamo ai moderati, forti delle nostre idee”

Lo dichiara Alessandro Anello, coordinatore della Lega a Palermo e responsabile regionale agli enti locali. “Nel solco di un’interlocuzione privilegiata con i moderati ed in linea con le indicazioni d ...

L’annullamento delle tasse”. A chi propone la patrimoniale (Orfini e Fratoianni, ndr), Salvini dice che “il solo fatto di pensare, con questa crisi, con un Natale magro come questo, di tassare chi ha ...Lo dichiara Alessandro Anello, coordinatore della Lega a Palermo e responsabile regionale agli enti locali. “Nel solco di un’interlocuzione privilegiata con i moderati ed in linea con le indicazioni d ...