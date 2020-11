Salesforce in trattative per acquisire Slack: info su questo potenziale accordo (Di domenica 29 novembre 2020) Le azioni Slack Technologies Inc (NYSE: WORK) sono salite di quasi il 40% lo scorso mercoledì, dopo che i media hanno riferito che il titano del settore Salesforce.com Inc. (NYSE: CRM) è in trattative per acquisire il software-as-a-service business e lo strumento di comunicazione in ambito lavorativo. Dettagli della trattativa Mercoledì scorso, i media hanno affermato che Salesforce e Slack hanno tenuto dei colloqui per unirsi in una fusione. Il prezzo di un potenziale accordo rimane sconosciuto, ma gli investitori hanno spinto le azioni di Slack oltre la valutazione di $20 miliardi. Se Salesforce dovesse pagare un premio aggiuntivo sulle azioni di Slack, segnerebbe il suo più grande ... Leggi su invezz (Di domenica 29 novembre 2020) Le azioniTechnologies Inc (NYSE: WORK) sono salite di quasi il 40% lo scorso mercoledì, dopo che i media hanno riferito che il titano del settore.com Inc. (NYSE: CRM) è inperil software-as-a-service business e lo strumento di comunicazione in ambito lavorativo. Dettagli della trattativa Mercoledì scorso, i media hanno affermato chehanno tenuto dei colloqui per unirsi in una fusione. Il prezzo di unrimane sconosciuto, ma gli investitori hanno spinto le azioni dioltre la valutazione di $20 miliardi. Sedovesse pagare un premio aggiuntivo sulle azioni di, segnerebbe il suo più grande ...

Il colosso del software per aziende basato sul cloud, Salesforce, punta a rafforzare il suo portafoglio tecnologico con Slack ...

Le azioni salgono del 37,59% in previsione dell'operazione per spingere i guadagni mensili al 60%. Le azioni di Salesforce hanno chiuso del 5% in rosso.

