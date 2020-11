Real Madrid, Zidane: “Non riesco a spiegarmi la sconfitta con l’Alaves. Non abbiamo regolarità” (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo l'importante vittoria di Champions League contro l'Inter, il Real di Zidane è già tornato sulla terra con la sconfitta di ieri contro l'Alaves. Zizou è amareggiato dopo la sconfitta in campionato, mentre il suo Real non riesce a trovare continuità."NON SIAMO REGOLARI"caption id="attachment 1058119" align="alignnone" width="4584" Zidane, getty/caption"Non ho spiegazioni per la gara contro l'Alaves, alterniamo troppi momenti buoni ad altri brutti. Come l’altro giorno a Milano abbiamo fatto una bella partita anche con l'Alaves ma senza riuscire a vincere il match - dichiara un rammaricato Zidane - . Tre giorni dopo, fare una partita come questa in casa è difficile, ma è la nostra Realtà oggi. Quello che faremo è continuare a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo l'importante vittoria di Champions League contro l'Inter, ildiè già tornato sulla terra con ladi ieri contro l'Alaves. Zizou è amareggiato dopo lain campionato, mentre il suonon riesce a trovare continuità."NON SIAMO REGOLARI"caption id="attachment 1058119" align="alignnone" width="4584", getty/caption"Non ho spiegazioni per la gara contro l'Alaves, alterniamo troppi momenti buoni ad altri brutti. Come l’altro giorno a Milanofatto una bella partita anche con l'Alaves ma senza riuscire a vincere il match - dichiara un rammaricato- . Tre giorni dopo, fare una partita come questa in casa è difficile, ma è la nostratà oggi. Quello che faremo è continuare a ...

ZZiliani : Ha perso in casa dall’Alaves 2-1. E’ il più malmesso Real Madrid degli ultimi 30 anni ma l’Inter di #AntonioConte,… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi il 25 novembre di 22 anni fa... Questa sera è di nuovo Inter-Real Madrid ?????????? Siete carichi, tifo… - ZZiliani : Era dall'aprile '89, quando il Milan battè 5-0 il Real Madrid di Hugo Sanchez e Butragueno, che in tv non si respir… - Laurezio : #Inter, patto per lo scudetto dopo la disfatta con il Real Madrid? - PSG24hours : RT @serieAnews_com: L'#Inter piomba su #Paredes: possibile scambio con il #PSG, tutti i dettagli?? -