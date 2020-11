Natalie Wood, una vita sul grande schermo (Di domenica 29 novembre 2020) Natalie Wood è una delle più grandi icone del cinema statunitense. Apparsa in alcuni dei più grandi film di sempre, l’attrice di origini ucraine ha iniziato la sua carriera a 5 anni senza mai più fermarsi. Una vita intera sullo schermo, e con un riflettore sempre puntato sugli affari privati. I suoi occhi magnetici ma allo stesso tempo carichi di inquietudine hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Tra i film che le hanno dato notorietà c’è “Il miracolo della 34° strada”, classico di Natale girato quando Natalie aveva solo 9 anni che ha fatto diventare la giovane attrice parte di tutte le famiglie del mondo, che considerano il film una tradizione dal ’47, anno in cui è uscito. A differenza di molti attori-bambini, che incontrano difficoltà sia personali sia nel trovare nuovi ruoli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020)è una delle più grandi icone del cinema statunitense. Apparsa in alcuni dei più grandi film di sempre, l’attrice di origini ucraine ha iniziato la sua carriera a 5 anni senza mai più fermarsi. Unaintera sullo, e con un riflettore sempre puntato sugli affari privati. I suoi occhi magnetici ma allo stesso tempo carichi di inquietudine hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Tra i film che le hanno dato notorietà c’è “Il miracolo della 34° strada”, classico di Natale girato quandoaveva solo 9 anni che ha fatto diventare la giovane attrice parte di tutte le famiglie del mondo, che considerano il film una tradizione dal ’47, anno in cui è uscito. A differenza di molti attori-bambini, che incontrano difficoltà sia personali sia nel trovare nuovi ruoli ...

Natalie Wood è una delle più grandi icone del cinema statunitense. A soli 9 anni è stata resa famosa dal film "Il miracolo della 34° strada".

