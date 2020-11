Monza, 42enne ucciso a coltellate in pieno giorno: passanti chiamano i soccorritori (Di domenica 29 novembre 2020) ucciso a coltellate per strada a Monza, in pieno giorno. Cristian Sebastiano, 42 anni, residente nel quartiere San Rocco, a pochi passi dal luogo del delitto avvenuto in Via Fiume, è stato aggredito e colpito con numerose coltellate, quelle mortali alla gola. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno allertato il 118. I soccorritori, giunti sul posto alle 12.45, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 42enne, colpito anche al torace. Cruciali per identificare l’assassino saranno le testimonianze di residenti e passanti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sul caso indagano i carabinieri di Monza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020)per strada a, in. Cristian Sebastiano, 42 anni, residente nel quartiere San Rocco, a pochi passi dal luogo del delitto avvenuto in Via Fiume, è stato aggredito e colpito con numerose, quelle mortali alla gola. L’allarme è stato dato da alcuniche hanno allertato il 118. I, giunti sul posto alle 12.45, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del, colpito anche al torace. Cruciali per identificare l’assassino saranno le testimonianze di residenti ee le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sul caso indagano i carabinieri di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

