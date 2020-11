Milan Fiorentina LIVE: le squadre sono in campo (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (-Dall’inviato a San Siro, Mario Labate) Allo stadio “San Siro”, Milan e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Fiorentina 0-0 MOVIOLA 1? Partiti – Fiorentina in possesso del primo pallone Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Milan Fiorentina 0-0: risultato e tabellino Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Çalhano?lu, Brahim Díaz; Rebi?. A ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(-Dall’inviato a San Siro, Mario Labate) Allo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Partiti –in possesso del primo pallone Migliore in: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Çalhano?lu, Brahim Díaz; Rebi?. A ...

AntoVitiello : Cinque assenze per il #Milan nel match odierno contro la #Fiorentina a San Siro: #Ibrahimovic #Leao #Musacchio #Bennacer #Castillejo - DiMarzio : #Milan | I convocati per la #Fiorentina: out #Bennacer - LebreLP : RT @ACMilan_Brasil: 0' Rola a bola no San Siro! Andiamoooooo! Milan 0-0 Fiorentina - rfutbol : Comienza Milan - Fiorentina #Milan #Fiorentina #SerieA - 1Mchawmar : Arbitro: Abisso R. Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) (Milano) L'arbitro fischia il calcio d'inizio !AC Milan VS Fiorentina -