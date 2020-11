Live Lazio-Udinese 0-2 diretta: Correa dal limite, ma Musso para facile (Di domenica 29 novembre 2020) 12'st Doppio cambio per Cioffi: Jajalo e Molina dentro, fuori Arslan, già ammonito, e Zeegelar. 11'st Correa col destro: Musso semplice. 10'st Al di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 novembre 2020) 12'st Doppio cambio per Cioffi: Jajalo e Molina dentro, fuori Arslan, già ammonito, e Zeegelar. 11'stcol destro:semplice. 10'st Al di...

zazoomblog : Live Lazio-Udinese 0-2 diretta: Pussetto raddoppia in pieno recupero bianconeri sul doppio vantaggio allintervallo… - laziopress : 9° SERIE A | LAZIO-UDINESE 0-2 (18' Arslan, 48' Pussetto) - pasqualinipatri : 9° SERIE A | LAZIO-UDINESE 0-2 (18' Arslan, 48' Pussetto) - infoitsport : Live Lazio-Udinese 0-1 diretta: ospiti ancora pericolosi con Forestieri - RadioRadioWeb : LIVE ?? | #LazioUdinese 0??-2?? La apre Arslan, raddoppia Pussetto: non c'è Lazio in questo primo tempo. -