Live Lazio-Udinese 0-1 diretta: ospiti ancora pericolosi con Forestieri (Di domenica 29 novembre 2020) 38'pt Fallo in attacco di Fares su Becao, dopo un errore di Correa, impreciso nel passaggio verso il compagno. 37'pt In difficoltà la squadra di Inzaghi, che non riesce a... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 novembre 2020) 38'pt Fallo in attacco di Fares su Becao, dopo un errore di Correa, impreciso nel passaggio verso il compagno. 37'pt In difficoltà la squadra di Inzaghi, che non riesce a...

zazoomblog : Live Lazio-Udinese 0-0 diretta: formazioni ufficiali. Milinkovic Savic ancora out - #Lazio-Udinese #diretta:… - zazoomblog : Live Lazio-Udinese 0-1: Arslan sblocca il match con laiutino - #Lazio-Udinese #0-1: Arslan #sblocca - zazoomblog : Lazio Udinese LIVE 0-0: Aureliano fischia il via all’Olimpico - #Lazio #Udinese #Aureliano #fischia - siciliafeed : Serie A: Lazio-Udinese in campo – LIVE - NekoATP : #SérieA???? [Live] Lazio @1.70 Immobile @1.75 -