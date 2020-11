LIVE Bologna Crotone Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 29 novembre 2020) Impegno casalingo per il Bologna che affronta il Crotone, in una sfida che si preannuncia delicata vista la necessità di entrambe di ottenere i 3 punti. La sfida avrà inizio alle ore 15.00 domenica 29 novembre. Le scelte degli allenatori Niente Djiks, Santander e Skov Olsen, il tecnico del Bologna si affiderà ai terzini De Silvestri e Hickey sulle fasce, Danilo e Tomiyasu centrali, a centrocampo Svanberg e Schouten, trequarti composta da Orsolini, Soriano, Barrow alle spalle di Palacio. Diverse assenze anche per Stroppa: davanti a Cordaz linea a 3 composta da Magallan, Marrone e Luperto, Pedro Pereira e Reca saranno i due esterni, Molina, Petriccione, Vulic in mezzo al campo e Simy-Messias coppia offensiva. Formazioni ufficiali Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, ... Leggi su giornal (Di domenica 29 novembre 2020) Impegno casalingo per ilche affronta il, in una sfida che si preannuncia delicata vista la necessità di entrambe di ottenere i 3 punti. La sfida avrà inizio alle ore 15.00 domenica 29 novembre. Le scelte degli allenatori Niente Djiks, Santander e Skov Olsen, il tecnico delsi affiderà ai terzini De Silvestri e Hickey sulle fasce, Danilo e Tomiyasu centrali, a centrocampo Svanberg e Schouten, trequarti composta da Orsolini, Soriano, Barrow alle spalle di Palacio. Diverse assenze anche per Stroppa: davanti a Cordaz linea a 3 composta da Magallan, Marrone e Luperto, Pedro Pereira e Reca saranno i due esterni, Molina, Petriccione, Vulic in mezzo al campo e Simy-Messias coppia offensiva.(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, ...

