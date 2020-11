La compagna di Conte usò la sua scorta? Indagano i pm. L'informativa: "Non salì su auto blu" (Di domenica 29 novembre 2020) La Procura di Roma indaga in relazione all’uso della scorta da parte del premier Giuseppe Conte dopo una denuncia presentata da Fratelli d’Italia. Al vaglio dei pm di piazzale Clodio un episodio del 26 ottobre, ovvero l’intervento della scorta del premier per fare uscire da un supermercato Olivia Palladino, compagna di Conte, vista la presenza all’esterno di un inviato della trasmissione le Iene. Proprio per questo ieri Filippo Roma, inviato de le Iene, è stato ascoltato a piazzale Clodio come persona informata dei fatti. I magistrati a breve decideranno se inviare l’incartamento al tribunale dei ministri. A quanto apprende l’Adnkronos, ci sarebbe un’informativa di servizio inviata al Viminale dopo che la Procura di Roma ha aperto a un fascicolo sull’uso della scorta ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020) La Procura di Roma indaga in relazione all’uso dellada parte del premier Giuseppedopo una denuncia presentata da Fratelli d’Italia. Al vaglio dei pm di piazzale Clodio un episodio del 26 ottobre, ovvero l’intervento delladel premier per fare uscire da un supermercato Olivia Palladino,di, vista la presenza all’esterno di un inviato della trasmissione le Iene. Proprio per questo ieri Filippo Roma, inviato de le Iene, è stato ascoltato a piazzale Clodio come persona informata dei fatti. I magistrati a breve decideranno se inviare l’incartamento al tribunale dei ministri. A quanto apprende l’Adnkronos, ci sarebbe un’di servizio inviata al Viminale dopo che la Procura di Roma ha aperto a un fascicolo sull’uso della...

LegaSalvini : ++ CONTE E LA SCORTA PER LA FIDANZATA: INDAGA LA PROCURA DI ROMA ++ L’episodio del 26 ottobre scorso: i poliziotti… - Corriere : Indagine sull’uso della scorta di Conte: portò via la compagna Olivia Palladino dalle Iene - PaoloOblach : RT @LegaSalvini: ++ CONTE E LA SCORTA PER LA FIDANZATA: INDAGA LA PROCURA DI ROMA ++ L’episodio del 26 ottobre scorso: i poliziotti che si… - PettazziLino : RT @LegaSalvini: ++ CONTE E LA SCORTA PER LA FIDANZATA: INDAGA LA PROCURA DI ROMA ++ L’episodio del 26 ottobre scorso: i poliziotti che si… - fill76_u : RT @Libero_official: #Conte indagato per l'uso della scorta a favore della compagna Olivia #Paladino: il reato ipotizzato è l'abuso di uffi… -

Ultime Notizie dalla rete : compagna Conte Conte, la compagna Palladino e l’uso della scorta: la Procura valuta la denuncia di Fratelli d’Italia La Stampa Governo: informativa al Viminale su uso scorta Conte, ‘compagna premier non salì su auto blu’

Condividi questo articolo:Roma, 29 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, ci sarebbe un’informativa di servizio inviata al Viminale dopo che la Procura di Roma ha aperto a un fascicolo sull ...

Conte, la procura indaga sull'uso della scorta e dell'auto blu dalla fidanzata del premier

La procura di Roma indaga sull'uso della scorta e dell'auto di servizio da parte dellla compagna del premier Giuseppe Conte, Olivia Paladino. Il fascicolo, aperto dal pm Carlo Villani e coordinato ...

Condividi questo articolo:Roma, 29 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, ci sarebbe un’informativa di servizio inviata al Viminale dopo che la Procura di Roma ha aperto a un fascicolo sull ...La procura di Roma indaga sull'uso della scorta e dell'auto di servizio da parte dellla compagna del premier Giuseppe Conte, Olivia Paladino. Il fascicolo, aperto dal pm Carlo Villani e coordinato ...