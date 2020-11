Javier Zanetti: “Maradona era speciale. Ti trasmetteva cose incredibili, anche se quei Mondiali 2010…” (Di lunedì 30 novembre 2020) In una lunga diretta su Twitch con gli ex compagni Adani e Vieri, Javiez Zanetti ha ricordato Maradona. Queste le parole del vice-presidente dell’Inter: “L’amore per la gente per Diego è incredibile. È impressionante il numero di persone che c’erano in piazza in Argentina, era anche un rischio con la pandemia e li hanno dovuti fermare. Io sono cresciuto con lui, quando avevo 12 anni l’ho visto vincere il Mondiale. Quello che lui trasmetteva era incredibile, era una persona speciale. Quando ti parlava sentivi qualcosa di speciale. C’è una grande tristezza, quando è successo quello che è successo io stavo guardando una tv argentina e pensavo che si sarebbe ripreso dal malore che aveva avuto. È una mancanza che ci ha ferito tantissimo. E’ stato un onore per me averlo conosciuto”. Sul Mondiale 2010 e la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) In una lunga diretta su Twitch con gli ex compagni Adani e Vieri, Javiezha ricordato Maradona. Queste le parole del vice-presidente dell’Inter: “L’amore per la gente per Diego è incredibile. È impressionante il numero di persone che c’erano in piazza in Argentina, eraun rischio con la pandemia e li hanno dovuti fermare. Io sono cresciuto con lui, quando avevo 12 anni l’ho visto vincere il Mondiale. Quello che luiera incredibile, era una persona. Quando ti parlava sentivi qualcosa di. C’è una grande tristezza, quando è successo quello che è successo io stavo guardando una tv argentina e pensavo che si sarebbe ripreso dal malore che aveva avuto. È una mancanza che ci ha ferito tantissimo. E’ stato un onore per me averlo conosciuto”. Sul Mondiale 2010 e la ...

