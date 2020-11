Giugliano | è record di vittime per Covid | 11 morti negli ultimi 4 giorni

(Di domenica 29 novembre 2020). Nonostante i dati confortanti tra calo di contagi e aumento di guariti, la città diè costretta a piangere ancora troppi. Sono 11 i decessi nelle ultime 96 ore, come rivela l’ultimo bollettino pubblicato dal primo cittadino, Nicola Pirozzi. Il bollettino diLe persone attualmente positive sono 2759. Si contano anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fabio_giugliano : RT @EnricoLetta: Dunque, #Biden prende 80milioni di voti, record assoluto nella storia ????. #Trump oltre 6 milioni di meno. A saperlo il gio… - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +1.051 Ieri 1.764 oggi 2.815 +8 ricoverati,-9 T.I,3.471 guariti(record),-70… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano record

Fanpage.it

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...Superati i 4 mila nuovi positivi oggi in Campania, ma con il record di tamponi ed anche quello di sintomatici in un giorno con quota quasi 600. Ecco ...