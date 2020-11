DIRETTA F1, GP Bahrain LIVE: Leclerc 10° con una pessima Ferrari, netta vittoria di Hamilton (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: L’INCIDENTE DI ROMAIN GROSJEAN, VIVO PER MIRACOLO. HAAS IN FIAMME La cronaca della gara: vittoria di Hamilton davanti a Verstappen, Ferrari affondate L’ordine d’arrivo del GP del Bahrain 2020 18.16 La nostra DIRETTA finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 10° Charles Leclerc, che regala un punticino alla Ferrari in una giornata da incubo. Solo 13° Sebastian Vettel. Di seguito la classifica finale: 1 Lewis Hamilton MercedesLEADER 3 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.254 4 3 Alexander ALBON Red Bull Racing+8.005 3 4 Lando NORRIS McLaren+11.337 3 5 Carlos SAINZ McLaren+11.787 3 6 Pierre GASLY AlphaTauri+11.942 2 7 Daniel RICCIARDO ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’INCIDENTE DI ROMAIN GROSJEAN, VIVO PER MIRACOLO. HAAS IN FIAMME La cronaca della gara:didavanti a Verstappen,affondate L’ordine d’arrivo del GP del2020 18.16 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 10° Charles, che regala un punticino allain una giornata da incubo. Solo 13° Sebastian Vettel. Di seguito la classifica finale: 1 LewisMercedesLEADER 3 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.254 4 3 Alexander ALBON Red Bull Racing+8.005 3 4 Lando NORRIS McLaren+11.337 3 5 Carlos SAINZ McLaren+11.787 3 6 Pierre GASLY AlphaTauri+11.942 2 7 Daniel RICCIARDO ...

