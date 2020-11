Destiny 2 e oltre | Bungie sta lavorando a diversi titoli inediti da più di tre anni

Leggi su eurogamer

(Di domenica 29 novembre 2020) L'anno scorso, nel 2019, ci fu una notizia che scosse il mondo videoludico: l'uscita dida Activision. Il team non solo riacquistò la propria indipendenza, ma riuscì perfino a mantenere il controllo sull'IP di. Ad oggi,2 è un titolo tutt'ora supportato e pieno di giocatori attivi, quindi possiamo dire che, a discapito di tutto, non se la sta passando male. Il divorzio da Activision, tuttavia, non era legato solo al riottenere controllo sulle proprie IP, ma anche al riottenere la propria libertà creativa, affinché potesse maturare in nuovie nuove IP. Leggi altro...