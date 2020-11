Coronavirus, i numeri in chiaro. Sebastiani: «È rischioso riaprire senza un tracciamento che funzioni» (Di domenica 29 novembre 2020) Anche se con circa 50mila tamponi in meno, i numeri dei nuovi contagi da Coronavirus confermano uno schema sempre più chiaro: le misure degli ultimi Dpcm stanno davvero funzionando. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono stati 20.648, ieri erano 26.323, il giorno ancora prima 28.352. E il matematico Giovanni Sebastiani, per la nostra rubrica numeri in chiaro, parla proprio di «picco superato». Al netto del calo dei tamponi nei fine settimana, i numeri dei nuovi contagi continuano ad abbassarsi. «Sì, dal 15 novembre la percentuale dei positivi sui casi testati sta scendendo. Negli ultimi giorni sembrava che il crollo fosse più rapido ma era solo un calo iniziale, ora comincerà una lunga fase di discesa. Se non verranno modificate troppo le misure ... Leggi su open.online (Di domenica 29 novembre 2020) Anche se con circa 50mila tamponi in meno, idei nuovi contagi daconfermano uno schema sempre più: le misure degli ultimi Dpcm stanno davvero funzionando. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono stati 20.648, ieri erano 26.323, il giorno ancora prima 28.352. E il matematico Giovanni, per la nostra rubricain, parla proprio di «picco superato». Al netto del calo dei tamponi nei fine settimana, idei nuovi contagi continuano ad abbassarsi. «Sì, dal 15 novembre la percentuale dei positivi sui casi testati sta scendendo. Negli ultimi giorni sembrava che il crollo fosse più rapido ma era solo un calo iniziale, ora comincerà una lunga fase di discesa. Se non verranno modificate troppo le misure ...

