Benevento Juventus | la moviola di “Tuttosport” | c’era un rigore su De Ligt

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 29 novembre 2020)– Partita da dimenticare per la. Pirlo non va oltre l’1 a 1 contro Pippo Inzaghi.che ha fatto la partita della vita, mentre i bianconeri hanno sprecato troppe occasioni. Poco incisivi i cambi e soprattutto superficialità in tante occasioni, ma a far discutere ancora una volta è l’arbitraggio. Gestione pessima di Pasqua che distribuisce male i cartellini e non concede unai bianconeri., ladi Tuttosport Tuttosport fa ladel match. Pasqua fatica a tenere in mano la partita, come dimostra la distribuzione dei cartellini gialli: sono sette, tutti nel secondo tempo, di cui ben sei dal 35’ in poi, quando la tensione sale. Lo si vede con chiarezza quando Cuadrado ...