Amici 20, Arisa fa scintille con Rudy Zerbi: "Mi fa male la pancia". Maria De Filippi con coraggio rompe il tabù della depressione in tv (Di domenica 29 novembre 2020) Arisa inizia a carburare e a calarsi perfettamente nel ruolo di giudice di "Amici di Maria De Filippi". La cantante fa scintille con Rudy Zerbi che non ha gradito la svolta lirica-pop della cantante Letizia. Arisa ha cercato di difendere la sua allieva lasciandosi scappare per il nervosismo "mi comincia a far male la pancia", per poi chiudere la questione "è evidente che io e Rudy non abbiamo gli stessi gusti musicali". Insomma Arisa sta iniziando ad "ambientarsi" ed è una delle novità della ventesima edizione del programma più interessanti. Intanto Leonardo Lamacchia è stato messo in sfida con Gregory (troppo giovane e acerbo, senza una personalità ...

