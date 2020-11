Xbox Series X/S sono l'inizio della fine per le generazioni di console - editoriale (Di sabato 28 novembre 2020) La tradizione vuole che l'inizio di una nuova generazione di console sia un reset radicale. Portate a casa la vostra nuova e costosa scatola con, tutt'al più, una manciata di titoli di lancio. La vostra console precedente e tutti i suoi giochi iniziano a raccogliere polvere, dando per scontato che non li abbiate rivenduti. Fuori il vecchio, dentro il nuovo. Paragonatelo a quando acquistate uno smartphone migliore. Tutto viene salvato sul vostro PC o sul cloud, cambiate carte SIM, portate avanti il solito processo di setup, scaricate il backup e riprendete esattamente da dove eravate rimasti. Foto, musica, podcast e app sono tutti presenti. Certo, ci sono un paio di feature nuove di zecca per cui entusiasmarsi ma il vostro nuovo smartphone grossomodo replica il vecchio piuttosto che rimpiazzarlo ... Leggi su eurogamer (Di sabato 28 novembre 2020) La tradizione vuole che l'di una nuova generazione disia un reset radicale. Portate a casa la vostra nuova e costosa scatola con, tutt'al più, una manciata di titoli di lancio. La vostraprecedente e tutti i suoi giochi iniziano a raccogliere polvere, dando per scontato che non li abbiate rivenduti. Fuori il vecchio, dentro il nuovo. Paragonatelo a quando acquistate uno smartphone migliore. Tutto viene salvato sul vostro PC o sul cloud, cambiate carte SIM, portate avanti il solito processo di setup, scaricate il backup e riprendete esattamente da dove eravate rimasti. Foto, musica, podcast e apptutti presenti. Certo, ciun paio di feature nuove di zecca per cui entusiasmarsi ma il vostro nuovo smartphone grossomodo replica il vecchio piuttosto che rimpiazzarlo ...

