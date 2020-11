Wright of Derby | il ritrattista della scienza e dell’industria

(Di domenica 29 novembre 2020) Jopsephof(1734-’97) fu l’unico grande pittore di fine Settecento che si fece precursore e interprete del rapporto tra arte e scienze, di un possente processo che trasformerà alla radice la società inglese che per prima ne fu investita. La pittura diè la più alta testimonianza di come la rivoluzione scientifica e industriale fu capace di permeare di sé non solo l’economia, l’urbanesimo, il paesaggio, ma anche l’arte e non solo nei suoi aspetti letterari. L’atteggiamento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Gli Uffizi chiudono per l'emergenza Covid ma (ri)aprono via social. Scontato? Già visto? Non proprio, perché il principale museo statale d'Italia lancia un ...Il pubblico potrà interagire e avrà la possibilità di visitare la 'trasposizione' online delle ultime mostre inaugurate (L'esperimento di Joseph Wright of Derby per la prima volta in Italia, Il ritorn ...