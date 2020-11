VIDEO Sassuolo Inter HIGHLIGHTS

(Di sabato 28 novembre 2020) L’reagisce in maniera netta in campionato, battendo ildi De Zerbi: GLISARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DEL MATCH. Giornal.it.

SkeioMig : Sassuolo 0-3 Inter 60' Roberto Gagliardini - BelpassoAlberto : RT @mattyynho97: Napoli 0 - 2 Sassuolo Sassuolo 0 - 3 Inter - Mrizkirahmadi21 : RT @FastGoal5: Sassuolo 0-3 Inter Milan - Goal Galliardini ?????? - Fracal971 : RT @mattyynho97: Napoli 0 - 2 Sassuolo Sassuolo 0 - 3 Inter - yhungkheeng123 : RT @FastGoal5: Sassuolo 0-3 Inter Milan - Goal Galliardini ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sassuolo

L’Inter di Antonio Conte vola. I nerazzurri hanno conquistato la rete dello 0-3, contro il sorprendente Sassuolo di De Zerbi, al 60'. Dopo le intuizioni di Sanchez e Vidal, Gagliardini ha battuto Cons ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...