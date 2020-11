Uccide compagna: Gip, Forciniti resti in carcere (Di domenica 29 novembre 2020) Il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato l’arresto per Giuseppe Forciniti, l’infermiere di 33 anni che nella notte tra mercoledì e giovedì ha ucciso la compagna Aurelia Laurenti, di un anno più giovane.L’uomo dunque resterà in carcere. Per il giudice permangono gravi indizi, così come il racconto dell’indagato è tutto da chiarire ed esiste il pericolo di reiterazione, anche presunto, del reato.“Questa decisione era naturalmente prevista – ha fatto sapere l’avvocato Ernesto De Toni – e il lavoro difensivo, subito iniziato, è volto a fare chiarezza su ogni circostanza che ha portato Giuseppe a compiere quel gesto. Il mio assistito in carcere sta parlando con la psicologa e il sacerdote e sta iniziando a recuperare un po’ di lucidità”. Leggi su udine20 (Di domenica 29 novembre 2020) Il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato l’arresto per Giuseppe, l’infermiere di 33 anni che nella notte tra mercoledì e giovedì ha ucciso laAurelia Laurenti, di un anno più giovane.L’uomo dunque resterà in. Per il giudice permangono gravi indizi, così come il racconto dell’indagato è tutto da chiarire ed esiste il pericolo di reiterazione, anche presunto, del reato.“Questa decisione era naturalmente prevista – ha fatto sapere l’avvocato Ernesto De Toni – e il lavoro difensivo, subito iniziato, è volto a fare chiarezza su ogni circostanza che ha portato Giuseppe a compiere quel gesto. Il mio assistito insta parlando con la psicologa e il sacerdote e sta iniziando a recuperare un po’ di lucidità”.

