Tu Si Que Vales 2020: Marco, Rita e Tommaso Quaranta (video e gallery) (Di domenica 29 novembre 2020) Nella finale di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 28 novembre 2020, abbiamo visto anche Marco, Rita e Tommaso Quaranta, una famiglia di musicisti composta da madre e padre di 52 anni, violinisti e dal figlio di 17 anni, pianista e cantante. Stasera Tommaso ha cantato Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De Andrè. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Ad avere l’ultima parola però è stato il pubblico da casa attraverso il televoto. A seguire il video integrale dell’esibizione di Marco, Rita e Tommaso ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 29 novembre 2020) Nella finale di Tu Si Quedi stasera, 28 novembre, abbiamo visto anche, una famiglia di musicisti composta da madre e padre di 52 anni, violinisti e dal figlio di 17 anni, pianista e cantante. Staseraha cantato Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De Andrè. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Ad avere l’ultima parola però è stato il pubblico da casa attraverso il televoto. A seguire ilintegrale dell’esibizione di...

fabiofabbretti : RT @Mattiabuonocore: Il giorno dopo la finale di Tu si que vales, a Domenica Live ci sarà il vincitore di... Ballando con le stelle - MyItaly3 : Meritava di passare il televoto, peccato... RAMON KATHRINER/ Zerbi si scusa, Scotti: 'Esibizione pericolosa' (Tu s… - giorgiaxgold3n : ma non é che abbiamo scambiato tu si que vales per sanremo? #TuSiQueVales - CorriereUmbria : Tu si que vales, violenza sulle donne: Rudy Zerbi piange per Dakota e Nadia. Emozioni shock per Maria De Filippi |… - o0yasmy0o : RT @ansiaincircolo: comunque tu si que vales senza sabrina ferilli non sarebbe la stessa cosa, ammettiamolo #tusiquevales -