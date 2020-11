Silvio Garattini: "Pasticcio sui vaccini, difficile partire a gennaio" (Di sabato 28 novembre 2020) “Improbabile che il prossimo gennaio si possa già iniziare con la somministrazione dei vaccini, almeno non quelli prodotti da AstraZeneca e da Oxford”. Così in un’intervista a ‘Il Messaggero’ il farmacologo e presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano Silvio Garattini. “Probabilmente aspetteremo un po’ di più, specialmente dopo quest’ultimo Pasticcio”, aggiunge anche se errori nei dosaggi “sono cose che possono succedere quando si fa ricerca. Il Pasticcio di Astrazeneca è più che altro comunicativo: non si può e non si devono divulgare informazioni così importanti tramite comunicati stampa o interviste sui media”. La sperimentazione andrebbe rifatta da capo? “No. Partirà un nuovo trial, che sarà condotto in tempi brevi, che ha proprio l’obiettivo di fare chiarezza”. Dunque ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) “Improbabile che il prossimosi possa già iniziare con la somministrazione dei, almeno non quelli prodotti da AstraZeneca e da Oxford”. Così in un’intervista a ‘Il Messaggero’ il farmacologo e presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano. “Probabilmente aspetteremo un po’ di più, specialmente dopo quest’ultimo”, aggiunge anche se errori nei dosaggi “sono cose che possono succedere quando si fa ricerca. Ildi Astrazeneca è più che altro comunicativo: non si può e non si devono divulgare informazioni così importanti tramite comunicati stampa o interviste sui media”. La sperimentazione andrebbe rifatta da capo? “No. Partirà un nuovo trial, che sarà condotto in tempi brevi, che ha proprio l’obiettivo di fare chiarezza”. Dunque ...

