Scuole in Calabria: petizione dei genitori di Rende per riaprire (Di sabato 28 novembre 2020) “È l’unico comune dell’hinterland cosentino dove si tornerà sui banchi il 4 dicembre. Famiglie ed insegnanti schierati contro il sindaco”. E’ quanto scrive lacnews24.it in un articolo a firma di Emily Casciaro. La richiesta era stata avanzata nei giorni scorsi prima ancora che la Calabria diventasse zona arancione. In Calabria da subito, infatti, si può tornare in presenza anche per la seconda e la terza media. genitori e insegnanti di Rende, alle porte di Cosenza, hanno avviato una petizione per richiedere al primo cittadino la riapertura delle Scuole. “Il comune, infatti, – si legge sulla testata locale – è l’unico nell’hinterland cosentino ad aver prorogato la chiusura delle Scuole fino al 3 dicembre prossimo”. “Come genitori siamo frustrati ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 28 novembre 2020) “È l’unico comune dell’hinterland cosentino dove si tornerà sui banchi il 4 dicembre. Famiglie ed insegnanti schierati contro il sindaco”. E’ quanto scrive lacnews24.it in un articolo a firma di Emily Casciaro. La richiesta era stata avanzata nei giorni scorsi prima ancora che ladiventasse zona arancione. Inda subito, infatti, si può tornare in presenza anche per la seconda e la terza media.e insegnanti di, alle porte di Cosenza, hanno avviato unaper richiedere al primo cittadino la riapertura delle. “Il comune, infatti, – si legge sulla testata locale – è l’unico nell’hinterland cosentino ad aver prorogato la chiusura dellefino al 3 dicembre prossimo”. “Comesiamo frustrati ...

Linkiesta : Il #M5S dà via libera al #Mes ma senza prendere i fondi, la ministra dei #trasporti ora ritratta sulla capienza de… - 57Davide : RT @Linkiesta: Il #M5S dà via libera al #Mes ma senza prendere i fondi, la ministra dei #trasporti ora ritratta sulla capienza dei bus per… - ManuelaBellipan : RT @Linkiesta: Il #M5S dà via libera al #Mes ma senza prendere i fondi, la ministra dei #trasporti ora ritratta sulla capienza dei bus per… - adrianamusella : ASP, AO, Medici, invocano i Sindaci di non riaprire le #Scuole, se non dopo le vacanze Natalizie, evidenziando i ri… - paradisoa1 : RT @enfa68: Scelta commissario Calabria ultima, perniciosa dimostrazione di improvvisazione ed esiziale inefficienza Governo. Come per le m… -