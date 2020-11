Scuole aperte nel fine settimana | riesco quasi a sentire le conversazioni di chi decide

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) “Prof, ma quindi dal prossimo sabato si viene a scuola?”. Ecco, non so se sia una cosa bella o brutta, ma la realtà è che non si stupiscono più di niente, loro. E noi pure. Accettiamo supinamente qualunque cosa. E’ cambiato così tante volte l’orario, quest’anno, che se a un certo punto ci dicessero di fare lezione in notturna probabilmente metteremmo gli elmetti da minatore con la lucina sopra e via. Me li vedo, quelli che vivono nelle stanze del potere, a discutere con preoccupazione del futuro nostro e dei nostri ragazzi. E’ come se li sentissi. “Oh, intanto diciamo che ledevono riaprire, diciamolo tutti, che è un messaggio forte”. “Sì, però per andare a scuola ci si deve spostare, è un casino. Sai cosa? meglio tutti a casa, tanto chiudiamo tutto”. “Però adesso èNatale, e il Natale quando arriva, arriva; qui bisogna riaprire qualcosa, ...