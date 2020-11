Puglia, maltempo: allerta. Codice arancione per barese, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 28 novembre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per 24 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità. Venti: da forti a burrasca dai quadranti meridionali.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta. Codice arancione per barese, tarantino e Salento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni ... Leggi su noinotizie (Di sabato 28 novembre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per 24 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità. Venti: da forti a burrasca dai quadranti meridionali.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper ...

