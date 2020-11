"Poteva capitare a me". Droga, Lapo Elkann in lacrime: la confessione pazzesca dopo la morte di Diego Armando Maradona (Di sabato 28 novembre 2020) “È come se fossi morto io: è successo a lui ma Poteva capitare a me”. Lapo Elkann parla a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella del 28 novembre. E' affranto. Disperato. La morte di Diego Armando Maradona l'ha sconvolto. E dalla Toffanin si racconta senza segreti. Tra loro c'era una vera e profonda amicizia, che è andata avanti negli anni. A Verissimo, il rampollo di casa Agnelli apre il cassetto dei ricordi parlando del Pibe de Oro. “Era un amico vero, con un cuore immenso. Era quasi un fratello per me. Diego ha combattuto in un mondo molto complicato. Aveva delle qualità umane pazzesche e va ricordato per le sue grandi doti, che andavano oltre quelle calcistiche - rimarca ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) “È come se fossi morto io: è successo a lui maa me”.parla a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella del 28 novembre. E' affranto. Disperato. Ladil'ha sconvolto. E dalla Toffanin si racconta senza segreti. Tra loro c'era una vera e profonda amicizia, che è andata avanti negli anni. A Verissimo, il rampollo di casa Agnelli apre il cassetto dei ricordi parlando del Pibe de Oro. “Era un amico vero, con un cuore immenso. Era quasi un fratello per me.ha combattuto in un mondo molto complicato. Aveva delle qualità umane pazzesche e va ricordato per le sue grandi doti, che andavano oltre quelle calcistiche - rimarca ...

