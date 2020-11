Parco Verde, Marianna Fabozzi andrà a processo per l’omicidio del piccolo Antonio Giglio (Di sabato 28 novembre 2020) . Dopo sette anni dalla morte di Antonio Giglio, il bimbo di tre anni precipitato dal settimo piano nel rione alla periferia di Caivano, è stata rinviata a giudizio la madre, Marianna Fabozzi. La donna è accusata di averlo spinto dal davanzale della finestra dell’appartamento di sua madre al settimo piano nel rione Parco Verde di Caivano. Imputato, per favoreggiamento, anche l’assassino condannato di Fortuna Loffredo, Raimondo Caputo. Clamorose novità dal Parco Verde di Caivano. Dopo sette anni dalla morte di Antonio Giglio, il bimbo di tre anni precipitato dal settimo piano nel rione alla periferia di Caivano, il gip ha rinviato a giudizio la madre, Marianna Fabozzi. L’accusa, per ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 28 novembre 2020) . Dopo sette anni dalla morte di, il bimbo di tre anni precipitato dal settimo piano nel rione alla periferia di Caivano, è stata rinviata a giudizio la madre,. La donna è accusata di averlo spinto dal davanzale della finestra dell’appartamento di sua madre al settimo piano nel rionedi Caivano. Imputato, per favoreggiamento, anche l’assassino condannato di Fortuna Loffredo, Raimondo Caputo. Clamorose novità daldi Caivano. Dopo sette anni dalla morte di, il bimbo di tre anni precipitato dal settimo piano nel rione alla periferia di Caivano, il gip ha rinviato a giudizio la madre,. L’accusa, per ...

Implementazione di telecamere del sistema di videosorveglianza, potenziamento dell’illuminazione pubblica, un campo da basket e da volley. Sono queste in estrema sintesi gli interventi previsti dall’a ...

Ballabio. Nuovo marciapiede e barriere di fronte al parco Due Mani

Sono cominciati gli interventi in via Provinciale “L’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni” BALLABIO – Nei giorni scorsi sono cominciati i lavori di rifacimento del marciapiede tra via Mila ...

