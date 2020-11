L’ultima beffa del governo: i terremotati dell’Italia Centrale devono pagare l’Imu sulle case distrutte (Di sabato 28 novembre 2020) “Le case non ci sono più ma i proprietari terremotati dovranno pagare l’Imu nel 2021. Il governo s’è dimenticato dei terremotati dell’Italia Centrale e non ha ancora prorogato lo stop fiscale per chi ha perso tutto (o quasi) nel sisma del 2016. Il decreto legge numero 189, approvato quattro anni fa, prevede infatti, all’articolo 48, la sospensione dell’imposta ‘fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020’. Quindi, a meno che l’esecutivo non approvi una modifica nelle prossime settimane, i proprietari delle seconde case dovranno pagare le tasse. Dovranno farsi carico anche di Irpef e Ires: l’esenzione dal loro reddito dei fabbricati totalmente o ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020) “Lenon ci sono più ma i proprietaridovrannonel 2021. Ils’è dimenticato deie non ha ancora prorogato lo stop fiscale per chi ha perso tutto (o quasi) nel sisma del 2016. Il decreto legge numero 189, approvato quattro anni fa, prevede infatti, all’articolo 48, la sospensione dell’imposta ‘fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020’. Quindi, a meno che l’esecutivo non approvi una modifica nelle prossime settimane, i proprietari delle secondedovrannole tasse. Dovranno farsi carico anche di Irpef e Ires: l’esenzione dal loro reddito dei fabbricati totalmente o ...

fattoquotidiano : Vaccini antinfluenzali in Lombardia, l’ultima beffa: a Como e Varese dosi in fiale senza aghi. Pd: “Inutilizzabili,… - Th3P3ck : RT @SecolodItalia1: L’ultima beffa del governo: i terremotati dell’Italia Centrale devono pagare l’Imu sulle case distrutte - SecolodItalia1 : L’ultima beffa del governo: i terremotati dell’Italia Centrale devono pagare l’Imu sulle case distrutte - alikizan : ??????? Vaccini antinfluenzali in Lombardia, l'ultima beffa: a Como e Varese dosi in fiale senza aghi. Pd: 'Inutilizz… - Mimilecoco2 : @matteosalvinimi Vaccini antinfluenzali in Lombardia, l’ultima beffa: a Como e Varese dosi in fiale senza aghi. Pd:… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima beffa Palermo, la beffa del biglietto unico: “Così non conviene” La Repubblica