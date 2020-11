Lazio, maglia speciale dedicata a Maradona contro l’Udinese (Di sabato 28 novembre 2020) La Lazio onorerà la scomparsa di Maradona con una maglia speciale domani nel match di campionato con l’Udinese La Lazio omaggia Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì all’età di 60 anni. I giocatori di Simone Inzaghi scenderanno in campo con una maglia speciale per onorare la memoria del mito argentino domani nel match contro l’Udinese. La Lazio scenderà in campo con una patch con su scritto ‘AD10S’ nella gara di campionato in programma domani pomeriggio alle 12.30 allo Stadio Olimpico. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU LazioNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Laonorerà la scomparsa dicon unadomani nel match di campionato conLaomaggia Diego Armando, scomparso mercoledì all’età di 60 anni. I giocatori di Simone Inzaghi scenderanno in campo con unaper onorare la memoria del mito argentino domani nel match. Lascenderà in campo con una patch con su scritto ‘AD10S’ nella gara di campionato in programma domani pomeriggio alle 12.30 allo Stadio Olimpico. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com

