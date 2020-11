Grosso incendio a Oleggio, in fiamme il tetto di una casa (Di sabato 28 novembre 2020) L'incendio Un Grosso incendio ha distrutto quasi interamente il tetto di una casa. É successo a Oleggio nella serata di ieri, venerdì 27 novembre, intorno alle 21.30. Sul posto sono intervenuti i ... Leggi su novaratoday (Di sabato 28 novembre 2020) L'Unha distrutto quasi interamente ildi una. É successo anella serata di ieri, venerdì 27 novembre, intorno alle 21.30. Sul posto sono intervenuti i ...

VICENZA. Sono oltre 1500 quintali di foraggio quelli che sono andati bruciati nel grosso incendio che è divampato nella scorsa notte nella frazione di Marola a Torri di Quartesolo nel ...

