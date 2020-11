F1, Charles Leclerc: “L’eliminazione non è una sorpresa. In gara non ci saranno miracoli” (Di sabato 28 novembre 2020) Charles Leclerc ha faticato tantissimo nelle qualfiche del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Sakhir. Il monegasco scatterà dalla dodicesima piazzola sulla griglia di partenza e non potrà aspettarsi un risultato di qualità su questa pista, perché la Ferrari fatica a esprimersi al meglio sul tracciato nel deserto e soffre troppo nel confronto con gli avversari. L’alfiere della Scuderia di Maranello ha chiuso le qualifiche alle spalle del compagno di squadra Sebastian Vettel, domani proverà a stringere i denti scattando dalla sesta fila. Charles Leclerc ha analizzato la sua prova ai microfoni di Sky Sport F1: “Non è una sorpresa questa eliminazione. Ho fatto fatica, non mi sentivo a mio agio con la macchina, avevo una guida troppo aggressiva e con ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020)ha faticato tantissimo nelle qualfiche del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Sakhir. Il monegasco scatterà dalla dodicesima piazzola sulla griglia di partenza e non potrà aspettarsi un risultato di qualità su questa pista, perché la Ferrari fatica a esprimersi al meglio sul tracciato nel deserto e soffre troppo nel confronto con gli avversari. L’alfiere della Scuderia di Maranello ha chiuso le qualifiche alle spalle del compagno di squadra Sebastian Vettel, domani proverà a stringere i denti scattando dalla sesta fila.ha analizzato la sua prova ai microfoni di Sky Sport F1: “Non è unaquesta eliminazione. Ho fatto fatica, non mi sentivo a mio agio con la macchina, avevo una guida troppo aggressiva e con ...

