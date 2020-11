Colliano | gare d’appalto alterate | assolti in 18 tra tecnici e imprenditori dell’Alto Sele e Alburni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Sono statitutti e diciotto perché “il fatto non sussiste”,e funzionari comunali dell’Alta Valle del, scagionati dal giudice della terza sezione penale del tribunale di Salerno, Francesco Rossini, dall’accusa, in concorso, a vario titolo, di turbata libertà d’incanto inerenti seiper l’affidamento dei lavori pubblici di manutenzione e messa in sicurezza di torrenti e valloni effettuati nei comuni die Castelnuovo di Conza nel triennio 2010-2013. A finire sotto sotto inchiesta della Procura della Repubblica di Salerno e del Pm che nel 2015 ne chiese il rinvio giudizio, l’architetto e dirigente dell’area tecnica del Comune di, ...