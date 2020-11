Benevento Juve 1-1: cronaca e tabellino del match (Di sabato 28 novembre 2020) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Juve si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Juve 1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Primo possesso del Benevento 6? Tiro Dybala – Che cerca il piazzato da dentro l’area dopo l’ottima iniziativa di Chiesa a destra. Murato l’argentino 8? Brivido Szczesny – Cuadrado smorza col petto verso il portiere della Juve che lascia andare il pallone pericolosamente verso la linea di porta. Poi blocca all’ultimo 10? Parata ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Allo stadio Vigorito, ilvalido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Vigorito”,si affrontano nelvalido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Primo possesso del6? Tiro Dybala – Che cerca il piazzato da dentro l’area dopo l’ottima iniziativa di Chiesa a destra. Murato l’argentino 8? Brivido Szczesny – Cuadrado smorza col petto verso il portiere dellache lascia andare il pallone pericolosamente verso la linea di porta. Poi blocca all’ultimo 10? Parata ...

