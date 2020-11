Traffico Roma del 27-11-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione non ci sono sostanziali novità alancora molto intenso incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare Attenzione ci sono code tra il bivio per laFiumicino via della Pisana in direzione Aurelia sempre sul raccordo coda perintenso in carreggiata interna tra le uscite Cassia Flaminia Salaria e successivamente dallo svincolo Settebagni fino all’uscita per lana Aquila nella zona sud del raccordo cosa tratti in carreggiata esterna a partire dal bivio per laFiumicino Sino all’uscitaninacongestionato in coda sulla Flaminia dalla tangenziale al Raccordo lungo viale di Tor di Quinto sulla Cassia tra Tomba di Nerone la Giustiniana mentre sulla Salaria Ci sono ...