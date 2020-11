Short track, cancellate le due tappe di Coppa del Mondo in Germania a febbraio (Di venerdì 27 novembre 2020) Arrivano delle novità per quanto riguarda la stagione dello Short track. Alcuni giorni fa il Consiglio ISU ha apportato ulteriori modifiche al calendario internazionale di Short track, destinato ad iniziare ormai nell’anno solare 2021. “I Campionati Mondiali di Short track ISU 2021 si terranno a Dordrecht (Paesi Bassi) il 5-7 marzo 2021. A seguito di una proposta del Membro organizzatore (KNSB), il Consiglio dell’ISU ha deciso di spostare i Campionati Mondiali di Short track da Rotterdam a Dordrecht (Paesi Bassi) ed ha deciso che si svolgeranno una settimana prima del previsto. Anticipare questi Campionati di una settimana consentirà alle squadre, in particolare a quelle d’oltreoceano, di passare dai precedenti eventi della Coppa del ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Arrivano delle novità per quanto riguarda la stagione dello. Alcuni giorni fa il Consiglio ISU ha apportato ulteriori modifiche al calendario internazionale di, destinato ad iniziare ormai nell’anno solare 2021. “I Campionati Mondiali diISU 2021 si terranno a Dordrecht (Paesi Bassi) il 5-7 marzo 2021. A seguito di una proposta del Membro organizzatore (KNSB), il Consiglio dell’ISU ha deciso di spostare i Campionati Mondiali dida Rotterdam a Dordrecht (Paesi Bassi) ed ha deciso che si svolgeranno una settimana prima del previsto. Anticipare questi Campionati di una settimana consentirà alle squadre, in particolare a quelle d’oltreoceano, di passare dai precedenti eventi delladel ...

sportface2016 : L'#InternationalSkatingUnion ha comunicato oggi la cancellazione ufficiale delle due tappe di Coppa del Mondo di… - OA_Sport : Short track, Martina Valcepina: “Ci alleniamo per gli Europei, ma così è dura. La morte di Van Ruijven mi ha sconvo… - max_piacere : @C19official e un australiano medaglia d'oro di short track - lukas_34w : RT @neveitalia: Riprogrammati i Mondiali di short track, spostati a Dordrecht; novità anche per la pista lunga #shorttrack #25Novembre http… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Riprogrammati i Mondiali di short track, spostati a Dordrecht; novità anche per la pista lunga #shorttrack #25Novembre http… -

Ultime Notizie dalla rete : Short track Short track, Martina Valcepina: “Ci alleniamo per gli Europei, ma così è dura. La morte di Van Ruijven mi ha sconvolta” OA Sport Short track, l’ISU cancella le due tappe di Coppa del Mondo in Germania

L'International Skating Union ha comunicato oggi la cancellazione ufficiale delle due tappe di Coppa del Mondo di Short track in programma in Germania causa Covid ...

EVIE RICHARDS LIVE SU ZWIFT OGGI ALLE 17.00

Interessante esperimento oggi pomeriggio alle 17.00 su Zwift. Se non vuoi cedere alle tentazioni del Black Friday 2020 potresti però cedere all'idea di pe ...

L'International Skating Union ha comunicato oggi la cancellazione ufficiale delle due tappe di Coppa del Mondo di Short track in programma in Germania causa Covid ...Interessante esperimento oggi pomeriggio alle 17.00 su Zwift. Se non vuoi cedere alle tentazioni del Black Friday 2020 potresti però cedere all'idea di pe ...