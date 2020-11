"Quando l'ho conosciuto". Al Bano e il suo ricordo di Maradona: "Genio e sregolatezza" (Di venerdì 27 novembre 2020) Anche Al Bano riavvolge il nastro dei ricordi a Storie Italiane e parla di Diego Armando Maradona, scomparso per un attacco cardiaco in Argentina. Il numero 10 per antonomasia del calcio mondiale ha segnato centinaia di gol. Indimenticabili. “L'eroe dei due mondi: questo era Maradona. Un cordone ombelicale tra Napoli e l'Argentina. Alla fine del suo cammino umano: Genio e sregolatezza”, dice Carrisi al programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele per poi continuare: “L'ho conosciuto nel 1978 io arrivavo dalla Spagna e lui dall'Argentina. Stessa altezza, due stili di vita diversa. Avevamo fatto successo e ci facemmo una foto. Ma pensate che una volta ci incontrammo in Cecenia in uno stadio ad un evento. Aveva un'umanità pazzesca”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Anche Alriavvolge il nastro dei ricordi a Storie Italiane e parla di Diego Armando, scomparso per un attacco cardiaco in Argentina. Il numero 10 per antonomasia del calcio mondiale ha segnato centinaia di gol. Indimenticabili. “L'eroe dei due mondi: questo era. Un cordone ombelicale tra Napoli e l'Argentina. Alla fine del suo cammino umano:”, dice Carrisi al programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele per poi continuare: “L'honel 1978 io arrivavo dalla Spagna e lui dall'Argentina. Stessa altezza, due stili di vita diversa. Avevamo fatto successo e ci facemmo una foto. Ma pensate che una volta ci incontrammo in Cecenia in uno stadio ad un evento. Aveva un'umanità pazzesca”.

