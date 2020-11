Polpette avvelenate, pensionato condannato: "Non volevo i cani vicino all'orto" (Di venerdì 27 novembre 2020) Montemurlo (Prato), 27 novembre 2020 - Non sopportava più il passaggio di cani vicino al suo orto. S i è svolto nei giorni scorsi il processo che ha visto la condanna del pensionato 73enne di Oste, ... Leggi su lanazione (Di venerdì 27 novembre 2020) Montemurlo (Prato), 27 novembre 2020 - Non sopportava più il passaggio dial suo. S i è svolto nei giorni scorsi il processo che ha visto la condanna del73enne di Oste, ...

Montemurlo, le esche, confezionate con lumachicida, erano state disseminate lungo il torrente Meldancione, luogo frequentato da numerosi proprietari di cani ...

Non sopportava più il passaggio di cani vicino al suo orto. Si è svolto nei giorni scorsi il processo penale che ha visto la condanna del pensionato ...

